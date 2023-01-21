شكرا لقرائتكم خبر انفجار بمستودع ذخيرة لقوات النظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسماع دوي انفجار بمستودع ذخيرة تابع لقوات النظام في منطقة المليحة بريف دمشق.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، «إن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة حتى اللحظة، ولا يعلم إذا ما كانت بفعل فاعل ومدبرة أم أنها بخلل فني».

وأشار إلى عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.