ألمانيا تنتهج الحذر في تسليح أوكرانيا

أصبحت ألمانيا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين لأوكرانيا في 11 شهرًا منذ الغزو الروسي، لكن المستشار أولاف شولتز اكتسب سمعة أيضًا بتردده في اتخاذ كل خطوة جديدة - مما أدى إلى نفاد الصبر بين الحلفاء.

ومع تصاعد الضغط الأسبوع الماضي، أعلن شولز أنه لن يتسرع في اتخاذ قرارات أمنية مهمة من خلال «التعليقات الحماسية». وأصر على أن الأغلبية في ألمانيا تدعم اتخاذ حكومته للقرارات «الهادئة والمدروسة بعناية».

ويعد جر برلين المتصور، وآخره في دبابات القتال Leopard 2 التي سعت إليها كييف منذ فترة طويلة، متجذرًا جزئيًا على الأقل في الثقافة السياسية للحذر العسكري بعد الحرب العالمية الثانية، جنبًا إلى جنب مع المخاوف الحالية بشأن تصعيد محتمل في حرب.

تجنب الصراع

ويبين شولز، وهو سياسي واثق من نفسه بشكل لا يتزعزع مع خط عنيد وذوق ضئيل للانصياع للدعوات العامة للعمل، تمسكه بحزم بنهجه. وقال إن ألمانيا لن تذهب وحدها فيما يتعلق بقرارات الأسلحة، وأشار إلى ضرورة تجنب أن يصبح الناتو طرفًا مباشرًا في الحرب مع روسيا.

ويوم الجمعة، اقتربت ألمانيا من قرار تسليم الدبابات، وطلبت مراجعة مخزوناتها من ليوبارد استعدادًا لضوء أخضر محتمل.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي التزام. ورفض وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الإيحاء بأن ألمانيا كانت تقف في الطريق لكنه قال، «علينا أن نوازن بين جميع الإيجابيات والسلبيات قبل أن نقرر أشياء من هذا القبيل».

تأجيل التعهدات

وتكرر النمط على مدار الأشهر، حيث قام شولتز أولاً بتأجيل التعهد بمعدات جديدة أثقل، ثم وافق في النهاية على القيام بذلك.

وفي الآونة الأخيرة، قالت ألمانيا في أوائل يناير إنها سترسل 40 ناقلة جند مدرعة من طراز Marder إلى أوكرانيا - وذلك في إعلان مشترك مع الولايات المتحدة، التي تعهدت بتقديم 50 عربة مصفحة من طراز برادلي.

وجاء هذا القرار بعد أشهر من الدعوات لبرلين لإرسال Marder وأثار الضغط عليها للتحرك خطوة أخرى إلى دبابة Leopard.

وقال توماس كلاين بروخوف، كبير المحللين في شركة مارشال الألمانية ومقره برلين: «هناك تناقض بين الحجم الفعلي للالتزام وتسليم الأسلحة - فهي ثاني أكبر مورد أوروبي - والتردد الذي يتم به ذلك».

من جهة أخرى، سرد شولتز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعض المعدات التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا، معلنة أنها تمثل «نقطة تحول عميقة في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية».

تجربة الخيارات

وقال بروخوف: «لا يوجد مستشار ألماني، ولا حزب، يريد أن يظهر في المقدمة وهو يدفع بأجندة عسكرية - أنت تريد تجربة جميع الخيارات الأخرى قبل أن تلجأ إلى ذلك». «وبالتالي بالنسبة للاستهلاك المحلي، يُنظر إلى طريقة المستشار الألماني على أنها شيء إيجابي ألا تقود في هذا الأمر، وأن تكون حذرًا، وأن تكون مقاومة، وأن تكون قد جربت جميع الخيارات الأخرى».

في حين قاومت الولايات المتحدة توفير دبابات M1 Abrams لأوكرانيا، مستشهدة بالصيانة المكثفة والمعقدة والتحديات اللوجستية مع المركبات عالية التقنية. وتعتقد واشنطن أن إرسال الدبابات الألمانية سيكون أكثر إنتاجية لأن العديد من الحلفاء يمتلكونها وستحتاج القوات الأوكرانية إلى تدريب أقل من تدريب أبرامز الأكثر صعوبة.