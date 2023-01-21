شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من روبرتسون عقب تعادل ليفربول أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أندي روبرتسون لاعب ليفربول، بالتعليق على تعادل الفريق أمام نظيره تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، تعادلُا سلبيًا دون إحراز أهداف، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو"، تصريحات لـ روبرتسون: أنا أكبر سنًا الآن، تحتاج إلى استخدام خبرتك لمحاولة التأثير على المباراةوالانطلاق إلى الأمام، من المهم أن تحاول الفوز بالمباراة ولكن من المهم ألا تخسر أثناء القيام بذلك.

وتابع: لقد افتقدنا هذا القدر الصغير في منطقة الجزاء - تسرعنا في موقفين - لم نكن أكثر فعالية تمامًا هناك.

وأشار: سنأخذ الإيجابيات والشباك النظيفة - لم يكن لدينا الكثير هذا الموسم - دافعنا بشكل أفضل كثيرًا اليوم، نعلم أننا بحاجة إلى أننكون أفضل في التعامل مع الكرة ونعلم أننا بحاجة إلى الإبداع، نحن نمضي قدمًا.

واستمر: المسافة إلى المراكز الأربعة الأولى تتسع، نحن نتخلى عن النقاط، الفجوة تزداد اتساعًا ولكن علينا التركيز على الأداء والعودة إلىما يبدو عليه فريق ليفربول، علينا أن نستعيد ثقتنا مرة أخرى.

وواصل: نحن بحاجة لاستعادة اللاعبين - بعض اللاعبين يقتربون في مناطق الهجوم - لكن لا يمكننا القلق بشأن ذلك الآن، علينا أن نفوزبالمباريات ونجمع النقاط.

وأتم: في الوقت الحالي هي خطوات صغيرة، لكننا قطعنا خطوات صغيرة اليوم بالفعل.