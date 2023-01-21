الجيش الروسي شن «عمليات هجومية» في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا

21 يناير , 2023 الحرب الروسيّة الأوكرانيّة (أ ف ب). أعلن الجيش الروسي السبت أنه نفذ «عمليات هجومية» في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على «مواقع مؤاتية». وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه «في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر»، بدون إضافة تفاصيل.

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