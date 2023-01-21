«بتكوين» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ أغسطس الماضي

سجلت العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» اليوم (السبت) أكبر ارتفاع لها منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك قبل الاحتفالات بعيد رأس السنة القمرية الجديدة في أنحاء آسيا، وهو ثاني ارتفاع على التوالي لها في عطلة نهاية أسبوع، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 22 ألفاً و786 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 18 أغسطس (آب) الماضي.

كما حققت العملة أيضاً مكاسب قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وتقدمت عملة «الإيثر» للمرتبة الثانية بزيادة قدرها 2.4 في المائة إلى مستويات لم تشهدها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

يأتي ذلك وسط مزيد من التوقعات بأن سوق العملات الرقمية قد تجاوزت أدنى مستوياتها، وذلك في بداية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي يتم الاحتفال بها في معظم أنحاء آسيا، وغالباً ما يشار إليها أيضاً بالعام الصيني الجديد.