هذا ما قاله كبير خبراء الأوبئة حول حدوث تفش واسع النطاق لكورونا في الصين

الصين تسرّع عمليات تطعيم المسنين ضدّ «كوفيد» (أ ف ب).

أعلن كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (السبت)، أن احتمال حدوث تفشٍّ جديد واسع النطاق لفيروس «كورونا» في الصين خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، ضئيل للغاية؛ نظراً لأن 80 في المائة من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل.

وقالت الصين، أمس الجمعة، إن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد «كوفيد-19».