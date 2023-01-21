انت الان تتابع خبر الحكيم وعلاوي يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاحلامي لرئيس تيار الحكمة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحكيم استقبل رئيس الوزراء الأسبق و رئيس حركة الوفاق الوطني أياد علاوي والوفد المرافق له، مستذكرا معه العلاقة التي جمعته بشهيد المحراب وسفير المرجعية وعزيز العراق (قدست أسرارهم) والدور الذي لعبته هذه العلاقة في اسقاط الدكتاتورية وبناء التجربة السياسية والديموقراطية".واضاف البيان ان " الحكيم تبادل مع علاوي وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة"، مؤكدا أهمية "دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وضرورة تضافر الجهود للوصول للهدف المنشود المتمثل بتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".