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بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يصل النجف للقاء الصدر

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خليجي 25

2023-01-21 | 18:54

بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يصل النجف للقاء الصدر

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وصل المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، الى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مراسل السومرية في النجف، إن بعثة المنتخب الوطني وصلت قبل قليل الى الحنانة للقاء السيد الصدر.

 

وكانت المنتخب العراقي حقق، أول أمس الخميس، كأس بطولة الخليج العربي بدورته 25 التي اقيمت في محافظة البصرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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