انت الان تتابع خبر بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يصل النجف للقاء الصدر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445063-638099207579126808.PNGAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-21 | 18:54
المصدر:
765 مشاهدة
وصل المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، الى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال مراسل السومرية في النجف، إن بعثة المنتخب الوطني وصلت قبل قليل الى الحنانة للقاء السيد الصدر.
وكانت المنتخب العراقي حقق، أول أمس الخميس، كأس بطولة الخليج العربي بدورته 25 التي اقيمت في محافظة البصرة.