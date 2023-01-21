انت الان تتابع خبر القبض على متهم بجريمة القتل العمد في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهود امنية حثيثة ومن خلال الممارسات الأمنية التي تجريها شرطة واسط في عموم أقضية ونواحي المحافظة في ملاحقة المطلوبين للقضــاء، ألقت مفارز مكـافحة إجـرام واسط القـبض على متـهم بجريمة القـتل العمد للمجنى عليه في منطقة الوافدين بواسطة سلاح ناري نوع مسدس".واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي، ليتم احالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".