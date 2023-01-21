شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بـ"الشيوخ" تناقش مقترح حظر التيك توك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ غدا الأحد، اجتماعين، الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من االنائب محمد عمارة، بشأن حظر تطبيق تيك توك في مصر، وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لا سيما في قطاعي الشباب والنشء".

بينما الاجتماع الثاني يناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير مركز شباب زنين بحى بولاق الدكرور وسط حضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، موعد مناقشة الطلب الذى تقدمت به النائبة ريهام عفيفي وأكثر من 20 عضوا، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحى بمصر، وخاصة فى موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية.

وأشارت النائبة، خلال طلب المناقشة، إلى أن العالم يشهد تغيرات كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثرت على السياحة في أوروبا، وأصبح السائح الأوروبي يبحث على مكان آمن ليقضى فيه الشتاء بسبب أزمة عدم إمداد أوروبا بالغاز الروسي، مما يجعلهم يتعرضون مباشرة لموجة حادة من الصقيع الأمر الذي سوف يجعلهم يبحثون على مناطق دافئة لقضاء الشتاء وبأسعار تنافسية، حيث أن معظم الدول السياحية في منطقتنا تتنافس لجذب هؤلاء السياح، لافتة إلى أن مصر تتمتع بالمناخ المعتدل والمناطق السياحية المتنوعة، مما يجعلها مقصدا سياحيا لمواطني أوروبا، إلى جانب استغلال نجاح مصر تحت رعاية الرئيس في تنظيم.

وذكرت أن العديد من الصحف العالمية تناولت قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، كما يشير التقرير الأخير لموقع ناشيونال جيوغرافيك عن انضمام مصر لقائمة أفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، وقد أوصي بزيارتها في عام 2023، وتضمن التقرير تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش بالأقصر الذي تم افتتاحه العام الماضي. لافتا إلى أن مصر تعد مقصدا هاما للسياحة الثقافية والتي يجب زيارتها عام 2023.

كما أشار موقع " تريب أدفايزر" إلى اختيار مدينتي القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، وكذلك مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري.