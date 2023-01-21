انتخاب رئيس لبناني أزمة لا تنتهي

في شكل متواصل دخل اعتصام نواب لبنانيين داخل البرلمان؛ للمطالبة بعقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد يومه الثالث.

وسط تهديدات بعض الكتل النيابية بمقاطعة الجلسات حتى حدوث اختراق فيما يخص انتخاب الرئيس المنتظر.

ولم يتمكن لبنان من عبور فترة الشغور الرئاسي بعد 11 جلسة برلمانية لانتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون الذي رحل عن منصبه بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأسفرت الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس جديد للبلاد عن فشل التوصل لتوافق حول رئيس جديد للبلاد، حيث حضرها 110 نواب، صوّت من بينهم 37 نائبا بورقة بيضاء، وحصل المرشح النائب ميشال معوض على 34 صوتا، وأبطل 29 نائبا أصواتهم، وحصل مرشحون آخرون على نحو 10 أصوات.

واليوم، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لعدد من اللجان النيابية، الخميس المقبل، لدراسة أحد مشروعات القوانين.

والخميس، هو الموعد الذي اعتاد «بري» الدعوة فيه لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث جرت العادة على مدار شهور الفراغ الرئاسي الدعوة لجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يوم الخميس من كل أسبوع، وسط غياب أي مؤشر لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع المقبل.