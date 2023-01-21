الوكالة الذرية تمنح إطلاق مياه فوكوشيما الضوء الأخضر

ذكر جوستافو كاروسو، رئيس فريق عمل الوكالة النووية التابع للأمم المتحدة، أن المنظمين اليابانيين أظهروا التزامهم بالامتثال لمعايير السلامة الدولية.

في تقييم سلامة خطة اليابان لإطلاق المياه المشعة المعالجة، من محطة فوكوشيما النووية في البحر.

وذلك لوقف القلق الدولي بشأن الخطة الآخذ في الاتساع.

أول سلسلة

وقال كاروسو، إن فريقه زار محطة فوكوشيما دايتشي المتضررة هذا الأسبوع، وشهد أول سلسلة من عمليات التفتيش التي أجرتها هيئة الرقابة النووية اليابانية قبل أن تعطي الضوء الأخضر النهائي لمصنع فوكوشيما دايتشي، وقال إن مسؤولين من السلطة تناولوا جميع الأسئلة التي أثارتها فرقة العمل، وأظهروا التزامهم باتباع معايير السلامة.

وقالت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، إن الإصدار من المرجح أن يبدأ في وقت ما في الربيع أو الصيف ويستمر لعقود.

تأثير الإشعاع

وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، المؤلف من 18 دولة، والذي يضم أستراليا ونيوزيلندا ودولا جزرية أخرى، عن قلقه بشأن أي تأثير للإشعاع من الماء، وعلى سبل عيش الناس في المنطقة، التي عانت في الماضي من الذرات واختبارات القنابل، وحث اليابان على تعليق الخطة.

وقال الأمين العام للمنتدى هنري بونا، في ندوة عامة حول قضية فوكوشيما: «المنطقة ثابتة في موقفها بأنه يجب ألا يكون هناك تفريغ، حتى تتحقق جميع الأطراف بالوسائل العلمية من أن مثل هذا التفريغ آمن».

كما أعربت الرابطة الوطنية الأمريكية للمختبرات البحرية، وهي منظمة تضم أكثر من 100 مختبر، عن معارضتها للخطة، قائلة إن هناك نقصًا في البيانات العلمية الكافية والدقيقة، التي تدعم تأكيد اليابان على السلامة.

المعايير الدولية

وبناءً على طلب اليابان، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمراجعة ما إذا كانت تعويضات التسريح تتوافق مع المعايير الدولية.

حيث دمر زلزال وتسونامي هائل في عام 2011، أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي، مما تسبب في ذوبان ثلاثة مفاعلات، وإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع، وتسربت المياه المستخدمة في تبريد نوى المفاعل الثلاث المتضررة، والتي تظل عالية النشاط الإشعاعي، إلى أقبية مباني المفاعل وتم جمعها ومعالجتها وتخزينها في حوالي 1000 خزان تغطي الآن جزءًا كبيرًا من المصنع.

وتقول الحكومة وشركة تيبكو، إنه تجب إزالة الخزانات حتى يمكن بناء منشآت لإيقاف تشغيل المصنع.

ومن المتوقع أن تصل سعة الخزانات إلى 1.37 مليون طن في وقت لاحق من هذا العام.

التريتيوم في الماء

وتتم إزالة معظم النشاط الإشعاعي من الماء أثناء المعالجة، ولكن لا يمكن إزالة التريتيوم وتبقى أيضًا مستويات منخفضة من بعض النويدات المشعة الأخرى. وتقول الحكومة وشركة تيبكو إن الآثار البيئية والصحية ستكون ضئيلة، لأن المياه ستطلق تدريجياً بعد مزيد من المعالجة والتخفيف بكميات كبيرة من مياه البحر.

ويقول بعض العلماء إن تأثير التعرض طويل الأمد، والجرعات المنخفضة للتريتيوم والنويدات المشعة الأخرى، على البيئة والبشر، لا يزال غير معروف وينبغي تأخير إطلاقه.

ويقولون إن التريتيوم يؤثر على البشر أكثر عند تناوله في الأسماك.

مجتمعات الصيد

ورفضت مجتمعات الصيد المحلية بشدة الخطة، قائلة إن أعمالها التي تضررت بشدة بالفعل، ستعاني مرة أخرى بسبب الصورة السلبية من إطلاق المياه. وأثارت دول مجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية، مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة.

وقال كاروسو، الذي يرأس إدارة السلامة والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن فرقة العمل ستصدر تقريرًا عن مهمة هذا الأسبوع، في غضون ثلاثة أشهر، وستقوم بزيارة أخرى لليابان في الربع الثاني من العام، للقاء وزارة الصناعة اليابانية، والسلامة والسلطة TEPCO «لإنهاء أي أسئلة معلقة» قبل تجميع تقرير شامل.