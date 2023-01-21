شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بالتساوي مع تشيلسي، الذي يتواجد في المركزالعاشر.

تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ستيفان بايتيتش، نابي كيتا، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هارفي إليوت.

ويحاول ليفربول الفوز في المباراة أمام تشيلسي، من أجل مصالحة الجمهور، عقب النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الآخيرة.