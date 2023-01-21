تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي... «فقدت مغزاها»

21 يناير , 2023 قاعة مدينة ستوكهولم في في العاصمة السويدية (أ ف ب). أعلنت تركيا السبت إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار «فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 كانون الثاني مغزاها، لذا ألغينا الزيارة». وكانت الزيارة تهدف إلى محاولة اقناع أنقرة بالتوقف عن معارضة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

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