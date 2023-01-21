21 يناير , 2023
الحرب الروسيّة الأوكرانيّة (أ ف ب).
قُتِل هذا الأسبوع في أوكرانيا جنديّ أميركي سابق، كان عضواً في كوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته هذه في العام 2019، حسبما أعلنت البحريّة الأميركيّة الجمعة.
وأكّدت البحريّة الأميركيّة بلسان متحدّث باسمها مقتل العسكري دانيال ويتني سويفت في دنيبرو بتاريخ 18 كانون الثاني، مضيفة أنها لا تستطيع تقديم معلومات إضافية «بشأن أسباب وجوده» في أوكرانيا.
كان سويفت ينتمي إلى «نيفي سيلز»، وحدة النخبة المرموقة في البحريّة الأميركيّة.
تُثني الولايات المتحدة مواطنيها عن الذهاب للمشاركة في المعارك في أوكرانيا، لكنّ عددًا منهم قد قُتل هناك منذ الغزو الروسي في شباط 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عسكري أميركي سابق في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.