انت الان تتابع خبر مشاهد من استقبال السوداني للمنتخب الوطني بعد التتويج الخليجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، أن "لاعبي المنتخب الوطني والكادر التدريبي والفني وصلوا الى مكتب السوداني".

والى ذلك، قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وفد المنتخب الوطني العراقي الفائز ببطولة خليجي البصرة 25، واقامة مأدبة غداء على شرفهم بحضور رئيس إقليم كردستان وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين".

يذكر أن السوداني وعد اللاعبين بتكريم يليق بهم بعد تتويجهم بكأس خليجي 25 بعد الفوز في المباراة النهائية امام منتخب عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.