انت الان تتابع خبر أسود الرافدين يتوجون بكأس الخليج بمشاركة المهندس وأحلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بأصوات الجماهير ومشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس والاماراتية الفنانة أحلام في حفل ختام بطولة خليجي خمسة وعشرين توّج أسود الرافدين للمرة الرابعة باللقب بعد مباراة مجنونة مع الاحمر العماني.

في مواجهة مثيرة حتى اللحظات الاخيرة، توّج أسود الرافدين بكأس خليجي خمسة وعشرين لتكون حصيلته الظفر باللقب للمرة الرابعة بعد مباراة ماراثونية مع الاحمر العمّاني إثر فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتدخل البلاد مسرح احتفالات استمرّت حتى ساعات الصباح.

هذا الاحتفال سطّره إحساس عال من الفنان ماجد المهندس والذي قبّل أرض الملعب مرتين وأدّى النشيد الوطني وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر كما أدّى "بصراوي تلكانة" وألهب بها المدرجات قبل أن يوجّه شكره للشعب العراقي.

إبنة الامارات أحلام خطفت الأنظار في حفل ختام البطولة وأطلّت على جماهير البصرة والعراق بعباءة خليجية مطرزة بنقشات تراثية وتوشّحت بعلم العراق وأحيت أغنية "وجه بغداد" بتفاعل الجماهير.

بدموع الفرح صدحت أصوات الجماهير بفوز العراق ليكملوا مسيرة الكرم البصري لضيوف الخليج ويحتضنوا الكأس للمرة الرابعة وسط إشادات خليجية بنجاح البطولة وآمال برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.