شكرا لقرائتكم خبر عن منسق "حياة كريمة": المبادرة تساهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود أسامة السقا، منسق بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، إن المبادرة تساهم بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.

وأشار منسق مبادرة حياة كريمة، إلى أن الحكومة تضع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتي تسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان.

وتابع "السقا" قائلا، وذلك من خلال رفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية، ولهذا تستحق مبادرة "حياة كريمة" أن تصبح مشروع قومى عملاق يتم على الأرض المصرية، وإنجاز كبير لتحسين وتغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى ورفع التهميش عن القرى، وخاصة الصعيد الذى ظل مهمشا لعصور طويلة ومن ثم جاءت المبادرة لرفع التهميش عن محافظات الصعيد إضافة لعدد من المبادرات والمشروعات القومية التى تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها على قدم وساق.

وأشار إلى أنه من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، أن تكون مصر بحلول عام 2030 قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وذات نظام متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين، وأن المبادرة تخاطب حوالى 60 مليون مصرى وتستهدف كل القرى وتقدم خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم.