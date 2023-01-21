شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مانشستر يونايتد النهائي من التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

مانشستر يونايتد يحسم موقفه من التعاقد مع رويس

وكشفت تقارير عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع اللاعب ماركو رويس، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان قد ارتبط رويس، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن بعض الصحف أوضحت عن موقف مانشستر يونايتد النهائي بشأن التعاقد مع رويس، وهو أن النادي استبعد الفكرة.

مانشستر يونايتد يتراجع عن قرار التعاقد مع رويس

وأكدت التقارير البريطانية، على أن مانشستر يونايتد صرف النظر عن التعاقد مع رويس، لأن المدرب إريك تين هاج لا يحتاج التعاقد مع صانع ألعاب، خاصة أن طريقة لعبه في كثير من الأحيان لا تحتاج لهذا المركز.