شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستقر على بديل ديباي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، خلال الفترة الحالية على التعاقد مع لاعبين جدد من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

رحيل ديباي عن برشلونة

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، تسعى لتعويض رحيل الهولندي، ممفيس ديباي، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد رسميًا، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمتغيرات.

وأكدت التقارير على أن من بين الأسماء المطروحة لتعويض ديباي، في برشلونة خلال الفترة القادمة، هو النجم المغربي حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي الانجليزي.

برشلونة يسعى لعقد صفقة تبادلية مع تشيلسي

وكان تشيلسي قد عرض نفسه على النادي الكتالوني، ومن أجله سيكون تشيلسي على استعداد لمقايضته بالإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة إذا لزم الأمر.

ويعد زياش هو خيار كان لدى برشلونة بالفعل في سوق يناير الماضية، ولكن بعد ذلك فضل النادي المراهنة على فيران توريس وآداما تراوري، ولكن إدارة النادي كان لديها شكوك حول عدم ثبات مستواه.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، على أن تشيلسي منفتح على كل شيء مع زياش، من انتقال إلى تبادل مع كيسي، على الرغم من أن هذه العملية في برشلونة ليست في خططهم، فقط يريدون الحصول على المغربي على سبيل الإعارة.

ويمتلك حكيم زياش، العديد من العروض، منهم ميلان الإيطالي وآيندهوفن الهولندي وسيتم تحديد مستقبله في الساعات القليلة القادمة.

أما كيسي، فهو يريد البقاء في برشلونة، ورفض الرحيل إلى إنتر ميلان، لكن خيار تشيلسي قد يثير اهتمامه، إذا كان هناك عرض أخير من النادي الإنجليزي، فقد يحدث أي شيء.