شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد بإنتظار صلاح الليلة فى مباراة ليفربول وتشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ليفربول لملاقاة نظيره تشيلسي الليلة فى مواجهة مثيرة وقوية،حينما يستضيف البلوز فى معقله بالآنفيلد، ضمن الجولة ال21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يأمل ليفربول فى مواصلة الإنتصارات بعد الفوز فى مباراة ولفرهامبتون الأخيرة، من أجل تصحيح الأوضاع بعد المستوي المتذبذب الذي ظهر عليه الريدز هذا الموسم، على عكس المواسم السابقة.

ويمتلك صلاح إحصائية مميزة للغاية أمام فريقه السابق تشيلسي، حيث سبق له وأن سجل 4 أهداف فى مرمي البلوز، بجانب تقديمه لتمريرتين حاسمتين، خلال 10 مواجهات سابقة خاضها النجم المصري.



ماذا ينتظر صلاح فى حالة التسجيل؟

وينتظر صلاح رقم قياسي جديد فى حالة إذا ما تمكن من التسجيل فى مرمي تشيلسي فى مواجهة الليلة، حيث سيتمكن اللاعب من الوصول إلى هدفه الخامس فى مباريات الفريقين، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين فى البيرميرليج.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره تشيلسي اليوم السبت، فى الجولة ال 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يعتلي المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فى حين يحل تشيلسي فى المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق الريدز بفارق الأهداف على نظيره البلوز.