شكرا لقرائتكم خبر عن بوتر يسخر من مواجهة ليفربول ويكشف عن خطة الفريق للفوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، على مواجهة ليفربول المثيرة الليلة، ضمن منافسات الجولة ال21 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد أن "البلوز" تمتلك الحظوظ الأوفر فى الفوز باللقاء والعودة إلى الطريق الصحيح عبر بوابة "الريدز".

وأضاف أن الفريق أستفاد من فترة الإنتقالات الشتوية بشكل كبير بعدما قام بتدعيم بعض المراكز على عكس ليفربول، الشئ الذي يمنح فريقه الأفضلية حال إنسجام تلك الصفقات الجديدة وصناعتها للفارق، الشئ الذي يكشف عن نية المدرب فى الإعتماد على لاعبيه الجدد فى مواجهة الليلة.



بوتر يحذر لاعبيه من تكرار الأخطاء

وحرص بوتر على تنبيه لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد لتجنب السقوط فى الأخطاء، والتى قد تكلف الفريق السقوط بشكل مفاجئ أمام ليفربول، لا سيما أن" الريدز" يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، بجانب أن المباراة ستقام داخل الأنفيلد، مما سيصدر بعض الضغوط للاعبي البلوز.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي تشيلسي نظيره ليفربول اليوم السبت، فى الجولة ال 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يعتلي المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فى حين يحل تشيلسي فى المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق الريدز بفارق الأهداف على نظيره البلوز.