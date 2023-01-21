شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقدم عرض مفاجئ لبرشلونة لإبرام صفقة تبادلية بين الفريقين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي عرض على برشلونة الحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش لاعب الفريق دون الحصول على أي مقابل مادي، بجانب أن يحصل مسئولي البلوز على خدمات النجم الإفواري فرانك كيسيه فى صفقة تبادلية بين الفريقين.

ويسعي نادي تشيلسي للتخلص من زياش منذ فترة طويلة بعد فشل فكرة رحيل اللاعب إلى ميلان، فى الوقت الذي يري فيه مسئولي الفريق اللندني أن الفريق لا يمتلك أزمات آخري فى الخط الأمامي على صعيد الأجنحة بعد التعاقد مع النجم الأوكراني مودريك.

ويأمل نادي تشيلسي لتعزيز خط وسط الفريق فى المريكاتو الحالي، خاصة بعد رفض النجم الفرنسي أنجولو كانتي تجديد تعاقد مع الفريق، إضافة إلى غموض موقف جورجينو النهائي من البقاء مع البلوز.



موقف برشلونة من رحيل كيسيه

وأكدت بعض المصادرة داخل معقل برشلونة أن الفريق لا يمانع رحيل كيسيه فى الفترة المقبلة، كما أنه يرحب بفكرة التعاقد مع زياش فى الفترة المقبلة، ويحبذ إتمام مخطط البلوز فى إجراء هذا الإنتقال.



شرط واحد يفصل إتمام الإتفاق

ويعد الشرط الوحيد الذي يفصل الفريقين على إتمام الإتفاق حول هذه الصفقة التبادلية، هو موقف كيسيه النهائي من الرحيل عن برشلونة، والذي يتمسك ببقائه داخل البلوجرانا، الشئ الذي يحتاج إلى إقناع مسئولي "البلوز" للاعب بالتواجد داخل صفوف الفريق اللندني من أجل المشاركة الأساسية.