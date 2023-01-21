انت الان تتابع خبر ضباب يخيّم على أجواء العراق حتى منتصف الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف يزول تدريجياً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في أقسامها الشرقية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكركوك وديالى وبابل وواسط والديوانية وميسان والمثنى 19، ودهوك وأربيل والموصل والأنبار والبصرة 18، وكربلاء المقدسة 12، والنجف الأشرف والناصرية وصلاح الدين 20".

وأضاف أن "طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وضباب في الصباح الباكر يزول تدريجياً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً وضباباً في الصباح الباكر يزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وضباباً خفيفاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".



وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وأوضح أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع ضباب خفيف يزول تدريجياً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع ضباب خفيف يزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع ضباب خفيف يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون صحواً الى غائم جزئي، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".

