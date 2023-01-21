انت الان تتابع خبر بارزاني يطالب بضمان حقوق المكونات ويؤكد دعمه لحكومة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، وتابعته الخليج 365، أن "ذكرى استشهاد السيد الحكيم نستعيد من خلالها ذكرى أيام النضال المشترك ضد الدكتاتورية".

وأضاف، ان "الوقت مناسب لحل جميع المشاكل وإعادة دور العراق في المنطقة"، مشددا على "ضرورة ضمان حقوق جميع المكونات وفقاً للدستور".



واكد بارزاني، "دعمه لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ بنود الحكومة"، مبديا أمله من "تنفيذ بنود اتفاقية تشكيل الحكومة".

وأشار الى، ان "بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم"، مبيناً "علينا العمل بروح الشراكة والتعددية والقومية والمذهبية علامة قوة العراق".