انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء: أي مناسبة تقترن بالشهداء لها وقع خاص عند العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، تابعتها الخليج 365، إن "السيد محمد باقر الحكيم أمضى حياته في سبيل الوطن".

وأضاف رئيس مجلس القضاء، ان "أي مناسبة تقترن باسم الشهداء لها وقع خاص عند أبناء العراق".



وتابع زيدان، أن "دماء الشهداء ستبقى تروي شجرة العراق".