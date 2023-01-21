انت الان تتابع خبر الحلبوسي: البرلمان يحرص على انجاز التشريعات المنسجمة مع برنامج الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، وتابعته الخليج 365، إن "تضحيةُ سماحةِ السيد محمد باقر الحكيم مثلت علامةً فارقة في تاريخ العراق ونظامِه الديمقراطي"، لافتا الى أن "انهارَ الدماء التي قدمها شهداءُ العراق والتضحياتِ تمثل مسؤوليةً تتطلب استحقاقاتٍ والتزاماتٍ".وأضاف، أن "الذين قدَّموا حياتَهم لهذا الوطن كانوا يأملون عراقاً قوياً مقتدراً يسير في ركب الازدهار والتطور".

وأشار الحلبوسي الى، أن "مجلسُ النواب حقق مقداراً مهماً من الإنجاز التشريعي المتعلق بالحقوق الواجبةِ للشهداء وعوائلِهم".

وبين رئيس مجلس النواب، ان "البرلمان ما زال حريصًا كلَّ الحرص على إنجازِ كلِّ التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن وتنسجم مع برنامج الحكومة".