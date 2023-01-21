رئيس الجمهورية: الشهداء حاضرون بيننا وفي ذاكرة الشعب ووجدانه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، إن "السيد محمد باقر الحكيم كان حريصاً على وحدة الجهود الوطنية العراقية من أجل إقامة نظام عادل".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن "أعظم ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبرار هو مواصلة العمل من أجل عراق يتمتع بالأمن والاستقرار".



وأشار رشيد الى، أن "الشهداء حاضرين في ما بيننا وفي ذاكرة الشعب ووجدانه".