شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من يورجن كلوب على مواجهة تشيلسي فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة، فى الجولة ال21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي الريدز لمواصلة إنتصاراته فى الآونة الأخيرة، بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على ولفرهامبتون فى الجولة الماضية.

حيث أكد كلوب أن مواجهة تشيلسي القادمة ستكون صعبة للغاية، لا سيما أن الأمور متشابهة بشكل كبير لدي الفريقين قبل هذه المباراة، خاصة أن كلا الفريقين يمتلك نفس الرصيد من النقاط ولديه نفس الرغبة فى تحقيق الفوز، مما سيزيد من صعوبة المواجهة.



كلوب يحذر من هجوم تشيلسي

وحرص يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تحذير لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية التى ظهرت أمام برايتون، حيث أن البلوز قام بتدعيم صفوفه بصفقات قوية، مما سيزيد من قوة الفريق اللندني الهجومية فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره تشيلسي اليوم السبت، فى الجولة ال 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يعتلي المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فى حين يحل تشيلسي فى المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق الريدز بفارق الأهداف على نظيره البلوز.