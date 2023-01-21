شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

كامافينجا على رادار آرسنال

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على أن إدارة آرسنال، تستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي إداردو كامافينجا، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت التقارير على أنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كان ريال مدريد سيسمح لـ كامافينجا بالمغادرة على سبيل الإعارة.

وأوضحت التقارير على أن بفضل قدرات كامافينجا الفنية، يمكن أن يكون مناسبًا بشكل جيد لفريق ميكيل أرتيتا حيث يتطلع الإسباني إلى إضافة المزيد من العمق إلى فريقه في النصف الثاني من الموسم.

وكان قد انضم كامافينجا إلى ريال مدريد في عام 2021، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لم يلعب بشكل منتظم في الدوري هذا الموسم.

آرسنال يتعاقد مع تروسارد

والحدير بالذكر أن آرسنال، قد حصل على خدمات الجناح لياندرو تروسارد من برايتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، بينما يستعد المدافع البولندي جاكوب كيويور للانضمام من سبيزيا.

