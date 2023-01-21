انت الان تتابع خبر طفلة هندية تتخلى عن ثروة بـ 61 مليون دولار من أجل الرهبنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رفضت الطفلة ديفانشي سانغفي، من مدينة "سورات" الهندية، ميراثها لتبدأ حياتها الجديدة كراهبة.وتعد ديفانشي وريثة إمبراطورية الماس الشهيرة في الهند "Sanghvi and Sons" المعروفة أيضًا باسم "Diamond City" والتي تقوم بدور رئيسي في صناعة الماس العالمية.

وتركت الطفلة حياة عائلتها الفارهة وثروتها الضخمة لشقيقتها الصغرى كايفا، البالغة من العمر 5 سنوات، وقررت الانضمام لرهبانية "الجاينية"، وتم إشراك الطفلة في الرهبنة هذا الأسبوع في احتفال استمر 4 أيام، استقلت خلاله عربة يجرها فيل، وقامت الطفلة باستبدال ملابسها الفاخرة بملابس قطنية بيضاء بسيطة.



وبالرغم من أن عائلتها تتبع طائفة جاين، قال والدها لوسائل الإعلام المحلية إن ابنته أرادت دائمًا تكريس حياتها للإيمان وأظهرت ميلًا دينيًا، منذ أن كانت طفلة صغيرة، حيث اتبعت حياة الزهد منذ صغرها.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إلى أن ديفانشي التزمت بروتين صارم يتمثل في ثلاث جلسات صلاة في اليوم منذ أن كانت طفلة.

ويعتبر انضمام الأطفال إلى الرهبنة الجاينية موجودًا منذ قرون، إلا أن منتقدي هذه الممارسة يقولون إنها تنتهك حقوق الأطفال، بينما يرى المؤيدون إنها حرية دينية لا ينبغي التدخل فيها.

ويلتزم أتباع اليانية، التي تتكون من 4 ملايين شخص في الهند، باتباع نظام غذائي نباتي صارم، ويقوم بعض الأتباع بتغطية أفواههم بالقماش لعدم ابتلاع الحشرات عن طريق الخطأ.

