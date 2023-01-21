انت الان تتابع خبر احتجاجات تُلاحق فرنسا.. غضب شعبي ضد نظام "المعاشات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونظراً لعدم إمكانية تمويل نظام المعاشات الحالي على المدى الطويل بسبب شيخوخة السكان، ترغب الحكومة الفرنسية بشكل تدريجي في زيادة سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

وإضافة إلى ذلك، فإن عدد السنوات التي يحتاج الموظف لدفعها في النظام من أجل الحصول على معاش كامل ستتم زيادتها بشكل أسرع، وسيتم إلغاء العديد من الأنظمة الفردية التي تقدم امتيازات لمجموعات مهنية معينة، في حين ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى نحو 1200 يورو (1303 دولارات).



حدود سن المعاش في الوقت الحالي 62 عاماً، لكن التقاعد يبدأ بشكل فعلي بعد ذلك في المتوسط، نظراً لأن الموظفين الذين لم يدفعوا أموالاً في النظام لفترة طويلة بما يكفي للحصول على معاش كامل يضطرون إلى العمل لفترة أطول.

وأول من أمس الخميس، رفض أكثر من 1.1 مليون شخص في مختلف أنحاء فرنسا خطط الحكومة الخاصة بالمعاشات في إضراب ضخم واحتجاجات جماعية. وأشارت تقارير إلى احتجاج 80 ألف شخص في باريس وحدها.

