انت الان تتابع خبر ‏انطلاق امتحانات "نصف السنة" لطلبة المتوسطة والاعدادية بعموم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويجري طلبة مرحلتي المتوسطة والاعدادية امتحانات نصف السنة لمدة عشرة أيام انطلاقا من اليوم لغاية 31/1/2023.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مئات الآلاف من الطلبة توجهوا الى المدارس لأداء امتحانات نصف السنة"، مشيرةً الى انها "سخرت الإمكانيات المادية والبشرية كافة وبالتنسيق مع الجهات الداعمة لعملها ضماناً لإنسيابية العملية الامتحانية ".وأعرب وزير التربية إبراهيم نامس عن شكرهُ "للمعلمين والمدرسين والاداريين المراقبين للقاعات ولجان الإشراف المتواجدة معهم واثقاً من إدارتهم للامتحانات بكل كفاءة واقتدار"، متمنيا "بأن يحقق جميع الطلبة النجاح والمضي قدماً في اكمال مشوارهم العلمي بما يخدم مستقبل بلدنا العزيز ".

ومن الجدير بالذكر أن العام الحالي لن يتضمن دور ثالث ولجميع المراحل الدراسية كافة بعد أن تم التصويت على إلغائه من قبل هيئة الرأي في الجلسات الماضية.



وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق، عن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي (2022 - 2023) وللمراحل كافة.