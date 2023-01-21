شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطان لمحادثات تجمع طالبان وواشنطن.. أحدهما مدارس للبنات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال زلماي خليل زاد، الممثل السابق لواشنطن لشؤون السلام بأفغانستان، إن طالبان وصلت إلى السلطة، لكنها "أسيرة بعض العناصر المتطرفة".

وأضاف خليل زاد في مقابلة نشرتها وكالة أنباء "غوريان" المقربة من حكومة حركة طالبان، إن "طالبان تظهر الوحدة، لأن عناصرها لا يريدون قتال بعضهم البعض، لكن هناك خلافات واضحة بينهم"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة وضعت شرطين لإجراء محادثات مع الحركة".

وبيّن خليل زاده "حتى تتجه طالبان نحو حكومة شاملة، لن تكتسب الشعبية والشرعية داخل البلاد وخارجها، ولن يتم رفع العقوبات الدولية عنها".

ويقول الممثل السابق للولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة وضعت شرطين للمحادثات مع طالبان، أولهما إطلاق سراح الأمريكيين والمتعاونين السابقين مع واشنطن، والثاني افتتاح مدارس للبنات.

وأثار حظر عمل وتعليم الفتيات والنساء من قبل حكومة حركة طالبان بعد وصولها إلى السلطة في منتصف أغسطس/آب 2021 ردود فعل وطنية ودولية على نطاق واسع.

يوم الثلاثاء الماضي، وصل وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة إلى كابول للاجتماع والتحدث مع مسؤولي طالبان للتعبير عن إلحاح الوضع فيما يتعلق بتعليم وعمل النساء في البلاد.

ولا تحظى حكومة طالبان باعتراف دولي، وشجبت واشنطن وحكومات أجنبية أخرى سجل الحركة في حقوق الإنسان، لا سيما معاملتهم للنساء.