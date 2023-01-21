شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تصنف مجموعة فاجنر الروسية منظمة إجرامية دولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صنّفت الولايات المتحدة، الجمعة، مجموعة فاجنر الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية"، ما يزيد الضغط على المجموعة العسكرية الخاصة التي تشارك في القتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في إحاطة صحفية إن فاجنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

كما قال كيربي: "وزارة المالية تصنف فاجنر كمنظمة إجرامية خطيرة وفقا للمرسوم 13581 وتعديلاته. وبناء على ذلك، سنفرض الأسبوع المقبل عقوبات إضافية ضد فاجنر ونظام دعمهم في عدة قارات".

ويترتب على إعلان فاجنر منظمة إجرامية عابرة للحدود، بموجب قرار تنفيذي أمريكي، تجميد أي أصول للمجموعة في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من تقديم أي أموال أو بضائع أو خدمات لها.

إلى ذلك، بين كيربي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحول بشكل متزايد إلى الاعتماد على قوات فاجنر الروسية، مشيرًا إلى أنه تم نقل نحو 50 ألف عنصر منهم إلى أوكرانيا.

كما أشار إلى أن التقارير تؤكد أن التوترات بين الجيش الروسي وقوات فاجنر تتزايد.

وتابع "نتوقع استمرار إرسال كوريا الشمالية أسلحة إلى مجموعة فاجنر الروسية".

يذكر أن مجموعة فاجنر التي تأسست عام 2014، جندت آلاف السجناء للقتال في روسيا لقاء خفض عقوباتهم.

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاجنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، ومنها في أوكرانيا حيث يقاتل عناصر منها في الخطوط الأمامية في الحرب التي تشنها موسكو منذ شباط/فبراير.

والشهر الماضي افتتحت المجموعة مقرا لها في مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن الروسية.

وفي أيلول/سبتمبر كشف رئيس مجموعة "فاجنر"، يفغيني بريغوجين، للمرة الأولى أنه أسس مجموعة فاجنر في 2014 للقتال في أوكرانيا، وأقر بتواجد لها في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وهو بات يزور بانتظام الجبهة الأوكرانية، ويدلي بتصريحات بشكل نشط عبر جهازه الإعلامي.