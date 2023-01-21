شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الأولى.. إيران تنشر صورة للشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية قبل 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، صورة قالت إنها للشخص الذي يحاكم من قبل محكمة خاصة بتهمة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في العام 2020.

وقالت الوكالة إنه "لأول مرة في المحاكمة الخاصة بالطائرة الأوكرانية تم نشر صورة للشخص المشتبه به الذي أسقط الطائرة الأوكرانية في جلسة المحكمة الخاصة بهذه القضية".

ولم توضح الوكالة التابعة للحرس الثوري هوية الشخص بشكل كامل ولا الرتبة العسكرية التي يحملها.

وأسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بعد إصابتها بصاروخين بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف، في الـ8 من يناير/كانون الثاني لعام 2020.

ولم يعترف الحرس الثوري بإسقاط هذه الطائرة إلا بعد مرور ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن إسقاطها جاء نتيجة خطأ بشري.

وأسفرت حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصًا، وأغلبهم من الإيرانيين ومن بينهم جنسيات أوروبية.

وفي 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت دول كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا في بيان مشترك عن تحركها الجديد فيما يتعلق بعملية معالجة قضية إسقاط الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وأعلنت الدول الأربع الأعضاء في "مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية" أن مساعيها لـ "محاسبة إيران على إسقاط" الطائرة قد دخلت المرحلة القانونية لـ "حل النزاع".

وطالبت الدول الأربع في بيانها إيران بالمشاركة في "عملية التحكيم الإلزامية في النزاعات المتعلقة بإسقاط الطائرة 752 بصاروخين أرض-جو تابعين للحرس الثوري تم إطلاقهما بشكل غير قانوني ومتعمد".

وحتى الآن عقدت السلطات الإيرانية خمس جلسات لمحاكمة المتهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية، لكنها لم تكشف عن هوية المتهمين وما إذا كان من بينهم قادة عسكريون، فيما تقول عوائل الضحايا إن "أسماء المتهمين في هذه القضية لا تزال غير واضحة، ولا تزال إجراءات القضية تجري بسرية".