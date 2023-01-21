مجلس الأمن القومي الأمريكي: تصنف وزارة الخزانة فاجنر الروسية كمنظمة إجرامية دولية

الشارقة - اميمة ياسر - صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة "فاجنر" الروسية.

وقال كيربي، يوم الجمعة، في إفادة صحفية: "تصنف وزارة الخزانة فاجنر كمنظمة إجرامية دولية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات الأسبوع المقبل ضد "فاجنر" و"شبكات الدعم في العديد من القارات".

ويأتي ذلك بعد أن حققت مجموعة "فاجنر" القتالية الروسية، العديد من النجاحات على الأرض في منطقة العملية العسكرية لاسيما في منطقة دونيتسك.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، في 13 يناير، بيانا توضيحيا عن مجريات عملية تحرير بلدة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، كاشفة النقاب عن هوية القوات التي اقتحمت أحياء المدينة.

وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعات القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة على قناتها في "تليجرام": "بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم تنفيذ هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الاقتحام في مجموعة "فاجنر".