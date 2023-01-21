شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: كلمة الرئيس السيسى بالكلية الحربية حملت رسائل هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبنائه في الكلية الحربية، دائما يكون بها العديد من الرسائل الهامة التى تبدأ برسالة الأمن و الأمان في الدولة المصرية التى يعبر عنها الرئيس بتجوله في شوارع القاهرة الى أن يصل إلى الكلية الحربية، ومرورا بأن الرياضة هى أساس تنشيط العقل ولياقة الجسد.

وأوضح أن الرئيس بعث برسائل سياسية، خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية، فقد أراد الرئيس أن يؤكد على أنه حريص على الوفاء بوعوده لشعبه، ويذكرهم أنه وعدهم بانتهاء مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ خلال شهرين وقد تم ذلك بالفعل، وكعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كقائد استراتيجي فهو دائما ينظر للأزمات والمحن أنها دروس مستفادة للحاضر و المستقبل وكل محنة يخرج منها منحة، والأهم من ذلك أن الصعاب والأزمات يظهر فيها حقائق كثيرة لا تظهر في وقت الرخاء، وعلى رأسها من هو مؤمن بما بالفكرة وبمن نسعى لتحقيقه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه في وقت الأزمات يظهر من هو متربص، والذي ينتظر لحظة التعثر لتظهر نواياه الحقيقية سواء في الداخل والخارج، موضحا أن الرئيس تحدث كمواطن مصري يعشق العسكرية المصرية وبتوجيهه الشكر لأهالي الطلاب الجدد لأنهم قدموا لمصر أبنائهم و هنأهم لأنهم التحقوا بأعرق وأشرف مؤسسة عسكرية وطنية في العالم.