شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره نادي ليفربول، مساء اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وذلك على أرضية استاد "أنفيلد".

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل نادي تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشالوباه، بدياشيلي، تياجو سيلفا، هال.

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، جالاجر.

خط الهجوم: زياش، أوباميانج، ماسون مونت.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة نادي تشيلسي أمام ليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.