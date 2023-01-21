شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيدخل به مواجهة اليوم السبت الموافق 21 من شهر يناير الجاري، ضد نظيره نادي تشيلسي.

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره نادي تشيلسي، ظهر اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج، موسم 2022/23، على ملعب "الأنفيلد".

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام تشيلسي

ومن المتوقع أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مواجهة اليوم بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد، 28 نقطة، وهو نفس رصيد تشيلسي الذي يحتل به المركز العاشر بفارق الأهداف.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفيلد.