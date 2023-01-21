شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد التنحي.. هذه وظيفة رئيسة وزراء نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عندما أعلنت جاسيندا أرديرن هذا الأسبوع تنحيها من منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا، بدأت التكهنات تتساءل عن عملها المقبل.

عندما تترك أرديرن منصبها، سيكون لديها 15 عاما من الخبرة كمشرعة و5 أعوام ونصف كقائدة، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، كما سيبلغ عمرها 42 عاما فقط. ويقول المراقبون إن جميع الإمكانات المهنية مفتوحة أمامها.

ووضحت أرديرن أنها تتنحى عن منصبها، لأنه لم يعد لديها الطاقة لـ4 سنوات أخرى، وأنها ليست لديها خطط فورية لمستقبلها بخلاف قضاء مزيد من الوقت مع خطيبها وابنتها البالغة من العمر 4 أعوام.

وقالت أرديرن للمراسلين، الجمعة: "سأعترف بأنني نمت قريرة العين للمرة الأولى منذ وقت طويل الليلة الماضية"، مضيفة: "شعرت بكل من الحزن والارتياح".

ومن جانبه، قال الأستاذ المساعد في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أوكلاند، ستيفن هودلي، إنه لا يستطيع تخيل أن أرديرن ستبقى بالمنزل على المدى الطويل، بالنظر إلى طاقتها ومهاراتها.

وأضاف هودلي: "لديها الإمكانات، ولديها القدرة، ولديها القبول لفعل العديد من الأمور. أعطها بضعة أسابيع للاستراحة، وإعادة شحن طاقتها، على حد تعبيرها"، معربا عن اعتقاده أنه بحلول نهاية العام ستبدأ مسارا مهنيا جديدا.

وأشار هودلي إلى المسار المهني الذي اتخذته هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة الأخرى التي أصبحت أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بقيادة البرنامج الإنمائي، لافتا إلى أنه "يمكن أن تستعين بها أي من منظمات الأمم المتحدة، أو الخيرية، أو غيرها من المنظمات".

وقال وزير التغير المناخي النيوزيلندي جيمس شو، الذي التقى أرديرن للمرة الأولى عام 2007 تقريبا وبقيا أصدقاء، إنه شعر بالصدمة لكنه لم يتفاجأ تماما عندما أخبرته بخططها للاستقالة، مضيفا: "لقد كانت 5 أعوام مجهدة حقا".

وبالإضافة إلى برنامج تشريعي مزدحم، حسب شو، كانت أرديرن بحاجة لقيادة البلاد عبر سلسلة من الأزمات، من بينها هجوما كرايستشيرش، اللذان أسفرا عن مقتل 51 شخصا، إضافة إلى ثوران بركاني أسفر عن مقتل 22 شخصا، وجائحة فيروس كورونا.

وإلى جانب ذلك، تحملت أرديرن وطأة عدد متزايد من التهديدات، حسب شو، وثقافة سامة معادية للمرأة عبر الإنترنت والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

وقال شو: "آمل أن تتمكن من قضاء بعض الوقت على الشاطئ مع عائلتها، دون مقاطعة، لفترة"، لافتا إلى تصديقه ما قالته أرديرن حول عدم وجود خطط لديها بعد للمستقبل.

وتابع: "أعتقد أنه يمكنها فعل ما تريد من هذه النقطة. جاسيندا إحدى الشخصيات الأكثر نكرانا للذات، وعزما الذين قابلتهم على الإطلاق. لذا أتخيل أنه مهما كان الأمر، سيكون من أجل المصلحة العامة".