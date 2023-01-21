شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصنيف "الحرس الثوري" إرهابيا.. أمريكا تؤيد مساعي برلمان أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيّد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قرار البرلمان الأوروبي إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "إذاعة صوت أمريكا" بالنسخة الفارسية: "نتفق مع قرار البرلمان الأوروبي إدانة الحرس الثوري، بما في ذلك تورطه في القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية في إيران، وطلبها إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "نحن على علم بتهديدات السلطات الإيرانية بسبب تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في تصميمها على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار باعتبارها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وأضاف المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي رفض الإفصاح عن هويته: "نحن سعداء للغاية بالقرار الأخير للاتحاد الأوروبي بوضع أسماء مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ومؤسساته على قائمة العقوبات".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال تضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

والخميس، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد علي خامنئي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة "الحرس الثوري" الإيراني ضمن قائمة العقوبات.

وكشفت المعلومات عن أن التصويت داخل البرلمان الأوروبي لصالح فرض عقوبات ضد إيران تم بأغلبية كبيرة، إذ صوّت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9، فيما امتنع 31 نائبًا عن التصويت.

ودعا البرلمان الأوروبي أيضًا النظام الإيراني إلى وقف "دبلوماسية الرهائن".

وكانت إيران نددت بطلب البرلمان الأوروبي من بروكسل إدراج "الحرس الثوري" على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية"، محذرة من "عواقبه السلبية"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والإثنين الماضي، تجمّع نحو 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ؛ للمطالبة بإدراج "الحرس الثوري" على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة "الأخلاق" في طهران، كما حكم على الكثير من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفّذ الحكم ببعضهم.