شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحسم موقف نجم ليفربول من المشاركة ضد تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة تشيلسي ضد نظيره نادي ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

نونيز جاهز للمشاركة ضد تشيلسي

وكشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن موقف اللاعب داروين نونيز، مهاجم الريدز، من المشاركة ضد تشيلسي.

وأكد كلوب، خلال تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي، على أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز سيكون متاحًا وجاهزًا لمباراة البلوز.

وتحدث كلوب عن صفقات تشيلسي، وخاصة ميخايلو مودريك، قائلًا: "لاعب جيد حقًا، لديه السرعة، التقنية، الأهداف، يجمع الكثير، لذا وجوده في جناح واحد وفيليكس في الجانب الآخر أمر مثير للاهتمام، تشيلسي يصنف المشاكل بشكل مختلف عنا، لذلك دعونا نرى".

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي، مساء غدًا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.