وست هام يقرر التعاقد مع لاعب أستون فيلا

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محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي وست هام الإنجليزي لتدعيم خط صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وست هام يتعاقد مع داني إنجز



وقرر مجلس إدارة نادي وست هام الإنجليزي التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا داني إنجز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي إلى نادي وست هام موسمين ونصف حتى نهاية 2025 مقابل رسوم غير معلنة مثلما جاء في البيان الرسمي للنادي الإنجليزي.

تصريحات داني إنجز بعد التعاقد مع وست هام

وقال داني إنجز أنه سعيد بالإنضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست ها الإنجليزي ومن المهم أن استقر بأسرع ما يمكنني لتقديم أفضل ما لدي على أرض الملعب.



وقال؛" أمامنا مباريات صعبة خلال الفترة القادمة وقد جئت إلى هنا لمحاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.