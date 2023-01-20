شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من خطف موهبة تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل العودة إلى البطولات مرة أخرى.



وكشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشافي يريد التعاقد مع حكيم زياش



ويريد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي التعاقد مع لاعب فريق كرة القدم بنادي تشيلسي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

موعد مباراة برشلونة القادمة



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي خيتافي الإسباني في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



وسوف يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مباراة أمام نظيره نادي خيتافي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي خيتافي يوم الأحد المقبل الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي خيتافي على قنوات بين سبورت.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الفوز على نظيره نادي سبتة بخمسة اهداف مقابل لا شيء في دور ال ستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان قد حقق فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني الفوز ببطولة السوبر الإسباني بعد تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.