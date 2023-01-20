شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب سبيزيا الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي أرسنال من أجل تدعيم صفوف الفريق والتعاقد مع العديد من اللاعبين من أجل الإستمرار في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يسعى لتدعيم خط وسط الفريق



وكشفت تقارير صحفية ان مجلس إدارة نادي أرسنال يسعى لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسنال يسعى للتعاقد مع جاكوب كيويور

ويسعى مجلس إدارة نادي أرسنال التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبيزيا الإيطالي جاكوب كيويور خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موعد مباراة أرسنال القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لخوض مباراة أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فريق الكرة بنادي أرسنال ونادي مانشستر يونايتد يوم الأحد الساعة السادسة والنصف مساءًا.