شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يرصد التعاقد مع نجم وسط الريال وموقف مفاجئ من اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن وجود رغبة داخل نادي أرسنال للتعاقد مع نجم الوسط الفرنسي كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، خلال المريكاتو الشتوي الحالي، حيث يأمل مسئولي الجانرز فى إستعارة اللاعب لمدة 6 أشهر فقط لنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أقترب فيه النجم المصري محمد النني للخروج عن أرسنال فى الإنتقالات الشتوية الحالية، فى ظل وجود إهتمام من أستون فيلا بإستعارة اللاعب، الشئ الذي يزيد من رغبة مسئولي الجانرز فى إستعارة اللاعب لدعم توماس بارتي فى هذا المركز.



موقف ريال مدريد من بيع اللاعب

وأشارت التقارير أن الفريق المدريدي لم يحسم موقفه حتى اللحظة من بيع اللاعب من عدمه، ولكن قد يتجه مسئولي الريال للموافقة على خروج اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، لتعميق العلاقة بين مسئولي الفريقين، على أمل أن بنجح الفريق الإسباني فى إستعادة أوديجارد فى الصيف المقبل.



كامافينجا يوافق على الرحيل إلى أرسنال

وأكدت بعض المصادر المقربة من اللاعب أن كامافينجا قد لا يمانع فكرة خروجه إلى صفوف أرسنال خلال الفترة المقبلة لإكتساب بعض الخبرات والعودة بشكل مميز للفريق المدريدي فى الموسم المقبل، خاصة أنه لا يحظي بفرصة المشاركة بشكل أساسي فى كافة المباريات.