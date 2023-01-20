شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتنسيقية: مصر أدخلت عدة سياسات إصلاحية لتعزيز زراعة المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معظم الدول الصناعية والمتقدمة الآن بدأت نهضتها بالزراعة كأحد الحلول للتقدم والرقي ومنها انطلقت إلى النهضة الصناعية، مضيفا :"الآن هناك نقلة أخري في المعلومات والبرمجيات وقطاع الخدمات المساندة بصفة عامة والذي أصبح يشكل في بعض الدول أكثر من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي".

وأضاف إبراهيم رمضان فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:" الزراعة تنقذ 160 مليون": "وحيث إن الحكومة المصرية تسعي عن كثب في ظل وجود تلك الإمكانات الراسخة بالقطاع تلوح العديد من التحديات التي يعد أبرزها النمو المتسارع لعدد السكان بمصر والذي وصل 104.395 ملايين نسمة، والمتوقع في أحد السيناريوهات إلى 160 مليونا بحلول عام 2050 ، الأمر الذي يطرح دائما قضية التحضر وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 85 مليونا بحلول عام 2050 مقابل حوالي 40 مليونا في الوقت الحالي، ذلك الأمر يؤكد أهمية مواجهة تلك التحديات المتعلقة بالغذاء، وهو الأمر الذي تدركه الدولة المصرية التي أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز زراعة المحاصيل الزراعية، بالاتساق مع تنفيذ سياسات مائية تحاول تقليل الفاقد وتساهم في علاج النقص من الماء".

ولفت الى أن استمرار تداعيات لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول من المتوقع قد يهدد مفهوم الأمن الغذائي، وبناء على ذلك تم اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية المصرية من الغذاء، ورفع سعة المخزون الاستراتيجي منه، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لضمان استقرار أسعار السوق والأمن الغذائي المصري، وهو ما سيؤدي أخيرًا إلى تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي في ضوء تعطيل سلاسل الإمدادات العالمية.

وشدد على أنه وجب علينا إعادة النظر في زيادة سعر المحاصيل الزراعية المصرية، وتحديد المحاصيل الاستراتيجية وخلق حوافز مالية، وتسهيلات للفلاحين ورفع الوعي الزراعي لديهم، فضلاً عن زيادة قروض البنك الزراعي مع تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة عليهم.