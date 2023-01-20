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محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

حقيقة تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري كين



وكشفت تقارير صحفية حقيقة تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي هاري كين.

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع هاري كين



ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هاري كين خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وجاء سبب إرادة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هاري كين بعد طلب من المدير الفني تين هاج.

تين هاج يبدي إعجابه بهاري كين



وأبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج إعجابه الشديد بلاعب نادي توتنهام هاري كين.