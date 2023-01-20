انت الان تتابع خبر حاملاً الكأس الخليجي.. المنتخب الوطني يصل ساحة الاحتفالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان المنتخب الوطني قد توج باللقب الخليجي على حساب نظيره العماني بنتيجة 3-2 أمس الخميس على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وودعت الجماهير الرياضية اليوم في مدينة البصرة وفد اسود الرافدين خلال جولة في شط العرب وشوارع مدينة البصرة.



يذكر ان مجلس الوزراء قرر إقامة استقبال رسمي لوفد المنتخب الوطني السبت وسط حضور جميع الوزراء لتكريمهم رسميا على انجازهم التاريخي باحراز اللقب الرابع لبطولة كأس الخليج العربي.